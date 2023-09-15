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Білий дім: Новим спецпредставником з питань економічного відновлення України стала Пенні Прітцкер

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Президент США Джо Байден оголосив про призначення нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України.

Про це передає УНН із посиланням на Білий дім.

"... призначаю Пенні Прітцкер новим спеціальним представником США з питань економічного відновлення України", - йдеться у заяві Байдена.

Крім того, у заяві зазначено, що будучи досвідченим державним службовцем, колишнім міністром торгівлі та лідером індустрії, що трансформується, з глибокими родинними зв’язками з Україною, Спеціальний представник Прітцкер привносить десятиліття досвіду та знань на цю критичну посаду.

"Працюючи в тісному контакті з українським урядом, нашими союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором, вона керуватиме зусиллями Сполучених Штатів, щоб допомогти відновити українську економіку. Це включає мобілізацію державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів донорів і роботу з відкриття експортних ринків і підприємств, закритих внаслідок жорстоких нападів і руйнувань росії. Спеціальний представник Прітцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу G7, щоб забезпечити взаємодоповнюваність та взаємопідсилення міжнародних зусиль, а також заохочувати міжнародних партнерів продовжувати посилювати підтримку для невідкладних потреб України у відновленні економіки. Спеціальний представник Прітцкер допоможе українському уряду здійснити реформи, необхідні для зміцнення її економіки...", - йдеться у заяві.

За даними NYT, ця нова посада свідчить про занепокоєність адміністрації Байдена довгостроковим економічним виживанням країни, навіть коли її війна з росією триває.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, який говорив на умовах анонімності, оскільки призначення ще не було офіційним, 64-річна пані Прітцкер заохочуватиме проінвестиційні стратегії в Україні, водночас залучаючи державні та приватні інвестиції з інших країн. Вона планує відвідати країну найближчими тижнями, щоб почати оцінювати стан її економіки та зустрітися з політичними та бізнес-лідерами.

Пані Прітцкер працюватиме з Державного департаменту, підпорядковуючись держсекретарю Ентоні Дж. Блінкену.

Видання додає, що це призначення відбулося в той момент, коли увага в Сполучених Штатах і Європі все більше звертається до виживання України як в економічному, так і у військовому плані. Березневий звіт Світового банку показав, що відновлення сильно пошкодженої інфраструктури країни та зруйнованих міських районів може коштувати понад 400 мільярдів доларів протягом десяти років. Група із 7 країн-членів щойно почала продумувати, як ця ініціатива може спрацювати, особливо з російськими військами, які окупували значні частини України.

Білий дім
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