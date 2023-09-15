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Експертка: Ембарго українського зерна - це питання переговорів, які мали мати місце набагато раніше

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Пошук додаткового фінансування для експорту українського зерна на інші частини інфраструктури Європи може стати компромісним рішенням між Україною та ЄС, сприяти транзиту українського зерна на міжнародні ринки та врешті-решт зрушити ситуацію з мертвої точки, впевнена власниця української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи компаній Аурум Груп Альона Лебедєва.

"На мою думку, питання ембарго українського зерна - це питання переговорів, які мали мати місце набагато раніше. На жаль, для невеликого за обсягом європейського аграрного ринку навіть невеликі постачання змогли спричинити серйозну кризу серед місцевих фермерів. Європейським аграріям потрібні гарантії, що ми не обвалюватимемо ринок, а постачатимемо зерно кінцевим споживачам у Африку та на Близький Схід, - зазначила Альона Лебедєва, - З іншого боку, саме високі транспортні витрати призвели до того, що товари з України осідали у ЄС".

Власниця Аурум Груп Альона Лебедєва наголосила на необхідності подальшого діалогу та підтримки України країнами Європейського союзу:

"Попри складні обставини, в яких опинилися і європейські країни, і Україна, саме ми щодня сплачуємо найвищу ціну у боротьбі із ворогом. Ця ціна вимірюється безцінними людськими життями. Для того, аби бути сильнішим, аби перемогти ворога, нам потрібна можливість заробляти власні гроші. І ми не хочемо чути, як, напередодні виборів, європейські політики заграють з електоратом. Компромісні рішення повинні врешті-решт бути знайдені. Гадаю, що пошук міжнародною спільнотою фінансування, яке б дозволило отримати повноцінні компенсації за перевезення зернових до європейських портів, що розташовуються далі від кордонів з Україною, аби зерно не продавали трейдерам, щойно воно перетне кордон з ЄС, може бути важким, проте, одним із тих рішень".

Нагадаємо, ембарго на ввезення чотирьох видів української агропродукції до п'яти країн Європи – Польщу, Угорщину, Болгарію, Словаччину та Румунію – ввели на початку травня. На початку червня ЄС продовжив обмежувальні заходи до середини вересня.

зерно, Лебедєва
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