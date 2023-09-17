Forbes: росія витратила на війну з Україною близько $167,3 млрд

росія за 18 місяців повномасштабного вторгнення в Україну витратила на війну близько $167,3 млрд, повідомляє Forbes Україна.
Кремль витрачає близько $300 млн щодня на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень поточного року більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.
Незважаючи на це, росія подвоює військовий бюджет, а утримання російського солдата стає дедалі меншим.
Прямі військові витрати і вартість втраченої техніки рф за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022 року до 24 серпня 2023 року) становлять близько $167,3 млрд, за розрахунками Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ. Ця оцінка не охоплює постійні витрати на оборону, не пов'язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора.
Серед найбільших статей витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації сім'ям загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) і вартість знищеної техніки ($34 млрд).
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