Міллі: На сьогодні Україна вже звільнила 54% захоплених земель

Від початку повномаштабного вторгнення рф Україна вже звільнила більше ніж половину захоплених росіянами територій.
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на брифінгу після засідання Рамштайну 19 вересня.
"Україна продовжує добиватися успіху. На сьогодні Україна вже звільнила 54% захоплених земель", - сказав він.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів також наголосив, що Україна й надалі продовжує звільняти свої території.
Міллі також заявив про свій вихід на пенсію. "Сьогодні було моє останнє засідання контактної групи з питань оборони України перед виходом на пенсію. Можливо, мій термін повноважень добігає кінця, але місія цієї групи триває доти, доки не буде досягнуто кінцевої мети - вільної та суверенної України", - сказав він.
Міллі констатував, що головна мета роботи групи залишається незмінною - підтримувати Україну доти, доки не закінчиться війна.
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