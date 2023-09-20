Міллі: Україна продовжать контрнаступ коли настане зима

Сили оборони України продовжать контрнаступ коли настане зима, земля замерзне – і важка техніка зможе пересуватися.
Про це на брифінгу після засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє Defence Now.
Генерал зазначив, що Україна щодня повільно, але впевнено рухається вперед, до стану, визначеного президентом Зеленським і підтвердженого країнами-союзниками.
Він також зауважив, що Київ не планує припиняти контрнаступ у зв’язку з наближенням зими.
«З наближенням зими почнеться період, коли важка техніка не зможе пересуватися через вологу землю. Однак пізніше земля замерзне, тож це перестане бути проблемою. Сьогодні на засіданні (групи Рамштайн. – Ред.) представники української сторони зазначили, що ЗСУ не мають наміру призупиняти контрнаступ через настання зими. Тим більше, що вони мають стратегічну перевагу на фронті», – зазначив Марк Міллі.
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