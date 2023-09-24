Канада рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид в Україні

Нижня палата канадського парламенту одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на голосування парламенту резолюцію було внесено депутатом від Квебецького блоку Стефаном Бержероном Монтервілем.

“Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, що полягає у примусовій депортації українських дітей на територію рф з використанням обурливого процесу, відомого як “фільтрація”, - йдеться у тексті резолюції.

Документ вимагає від росії “негайно припинити цю практику й безпечно повернути дітей в Україну”.

За словами Бержерона, під російську депортацію підпали щонайменше 19 тисяч українських дітей. “Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей і знищити усі їхні культурні ознаки. Я вже мовчу про невимовний біль від розлучення цих дітей із родинами”, - наголосив депутат.