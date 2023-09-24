Канада рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид в Україні

Нижня палата канадського парламенту одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до росії.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на голосування парламенту резолюцію було внесено депутатом від Квебецького блоку Стефаном Бержероном Монтервілем.
“Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, що полягає у примусовій депортації українських дітей на територію рф з використанням обурливого процесу, відомого як “фільтрація”, - йдеться у тексті резолюції.
Документ вимагає від росії “негайно припинити цю практику й безпечно повернути дітей в Україну”.
За словами Бержерона, під російську депортацію підпали щонайменше 19 тисяч українських дітей. “Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей і знищити усі їхні культурні ознаки. Я вже мовчу про невимовний біль від розлучення цих дітей із родинами”, - наголосив депутат.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023