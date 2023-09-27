Залужний провів підсумкову розмову з главою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з главою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Це була підсумкова розмова, оскільки американський генерал цього тижня піде з посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ.
Участь в розмові також брав наступник Міллі - американський генерал Чарльз Браун.
"Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - розповів Залужний у своєму Telegram-каналі.
Головнокомандувач зазначив, що також розповів своїм американським колегам про основні потреби української армії - засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.
"Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією", - додав він.
У суботу, 30 вересня, завершується каденція генерала Міллі на посаді глави Обʼєднаного комітету начальників штабів США. Цю посаду Міллі обіймав з 2019 року. Він запам'ятався своєю роллю в зміцненні міжнародного альянсу на підтримку України та суперечливому виведенню військ США з Афганістану.
Його посаду займе головнокомандувач американських Військово-повітряних сил Чарльз Браун. Його призначення вже підтримав Сенат США. Браун буде другим в історії чорношкірим головою Об’єднаного комітету начальників штабів.
Генерал Браун має командний досвід у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. Він також служив в Європі, коли у 2014 році росія окупувала Крим. Тоді він був директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі.
У 2021 році американський Сенат призначив його командувачем ВПС США.
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