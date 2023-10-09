Washington Post: У Залужного та Міллі були розбіжності у питанні передання Україні винищувачів F-16

Газета The Washington Post розповіла про розбіжності головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та ексглави Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі у питанні передання Силам оборони винищувачів F-16.

У матеріалі сказано, що коли Міллі зіткнувся зі зростанням тиску через вимогу відправити Україні західні винищувачі, запросив інформацію розвідки про український повітряний флот.

Йшлося про найменші деталі аж до місцеперебування та стану технічного обслуговування кожного літака — Пентагон не вірив, що літаки допоможуть, і побоювався реакції росії.

Під час розмови із Залужним Міллі прочитав вголос опис української авіації, після чого "запало довге мовчання".

Залужний заявив, що цифри неправильні, розмірковував тиждень, але сказав, що зрештою усвідомив, що майбутнє України багато в чому залежить від тісного спілкування з Міллі.

"Я був упертим, як і він. Але він був розумнішим, а я був дурнішим. Зрештою я здався", — сказав український головком.

Досі незрозуміло, хто мав рацію щодо літаків, але президент США Джо Байден з того часу погодився дозволити перекидання F-16 до Києва, йдеться у статті.