Мінагрополітики: Ціни на ринку землі в Україні зростуть після його відкриття для юридичних осіб

Ціни на ринку землі в Україні зростуть після його відкриття для юридичних осіб з 1 січня 2024 року, повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

За його словами, на першому етапі реформи спрацювали обмеження щодо кількості землі, яку може придбати фізична особа – до 100 га в одні руки. Водночас за цей час ринок змінився, ціна на землю зростає.

"В трьох областях: Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській середня ціна за гектар зросла. На Франківщині досягла майже 2 тисяч доларів за га, Львівщині – 1450 доларів, Тернопільщині – 1400. Це показник того, що попри обмеження, є попит на землю, і ціна не стоїть на місці. Все працює, і міфи не спрацювали", – зазначив заступник міністра.

Він розповів, яким буде другий етап реформи, що розпочинається в січні 2024 року. Зокрема, відкривається ринок для юридичних осіб. Купувати землю можуть тільки українці. Рішення про допущення іноземців до земельного ринку згідно із законом ухвалюватиметься на всеукраїнському референдумі.

"З початком другого етапу сформується група юридичних осіб, які хочуть отримати у власність землю, щоб розвивати тривалі інвестиційні проєкти. Це спричинить зріст ціни. Тому люди зараз дуже обережно підходять до розпорядження землею, бо розуміють, що це нерухомий актив, який принесе їм дохід", – сказав заступник міністра.

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільгосппризначення. З 1 липня українці отримали право продавати/купувати земельні ділянки.