Браун: Україна рішуче налаштована на продовження контрнаступальних дій взимку

Українські військові рішуче налаштовані на продовження контрнаступальних дій у зимовий період попри ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна на брифінгу за підсумками "Рамштайну".

Брауну поставили питання, чи може погода вплинути на здатність українських військових проводити контрнаступ.

"Я розумію, що взимку є більше викликів, але Україна рішуче налаштована на просування взимку. Ми також будемо продовжувати нашу допомогу", - відповів глава Об'єднаного комітету начальників штабів США.