Остін: винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже навесні наступного року

Американські винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже на початку наступного року. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Міністр оборони наголосив, що наразі продовжується навчання українських льотчиків та технічного персоналу, а для цього, як відомо необхідний час.
"Щодо винищувачів F16, то зараз йде навчання пілотів. Потрібно декілька місяців. Я думаю, не раніше наступної весни ми побачимо літаки там", – сказав Остін.
Нагадаємо, Данія планує передати Україні винищувачі F-16 навесні 2024 року, а Бельгія планує надати винищувачі Україні до 2025 року, залежно від того, коли бельгійська армія поповниться новими F-35.
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