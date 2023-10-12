Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Остін: винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже навесні наступного року

177

Американські винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже на початку наступного року. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Міністр оборони наголосив, що наразі продовжується навчання українських льотчиків та технічного персоналу, а для цього, як відомо необхідний час.

"Щодо винищувачів F16, то зараз йде навчання пілотів. Потрібно декілька місяців. Я думаю, не раніше наступної весни ми побачимо літаки там", – сказав Остін.

Нагадаємо, Данія планує передати Україні винищувачі F-16 навесні 2024 року, а Бельгія планує надати винищувачі Україні до 2025 року, залежно від того, коли бельгійська армія поповниться новими F-35.

Остін
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 12 октября 2023
Среда, 11 октября 2023
Вторник, 10 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023