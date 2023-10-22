ISW: російські війська урізноманітнюють поєднання ракет, бомб і безпілотників, які використовуються для ударів по Україні

російські війська урізноманітнюють поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, які використовуються для ударів по українських тилах, намагаючись знайти вразливі місця в українській протиповітряній обороні, готуючись до ударів взимку.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW), Південне оперативне командування повідомило, що російські війська завдали ударів невідомими ракетами класу "повітря-земля" у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях; ракетами Х-59 у Кривому Розі, Дніпропетровській області, Миколаївській та Херсонській областях; крилатими ракетами "Іскандер-К" та БПЛА "Шахед" у Кривому Розі в ніч з 20 на 21 жовтня.

У командуванні також зазначили, що три з невідомих ракет здетонували в повітрі, Х-59 влучила в житловий квартал Кривого Рогу, а "Іскандери" і "Шахеди" влучили в промислові об'єкти Кривого Рогу.

Українське Південне оперативне командування повідомило, що російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих авіабомб (КАБ) по прифронтовій частині Херсонської області. російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь.

Речниця Південного оперативного командування України Наталя Гуменюк заявила, що російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь у таких серіях ударів, і що російські війська переносять основні операції в повітря.

"Заява Гуменюк перегукується з попередженням представника ВПС України полковника Юрія Ігната від 8 жовтня про те, що російські війська напередодні зими посилюють удари з безпілотників", - зазначили в ISW.