Остін: США розгортають додаткові системи ППО по всій території Близького Сходу

США розгортають додаткові системи ППО по всій території Близького Сходу у відповідь на ескалацію в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

Він сказав, що Пентагон активував розгортання батареї Термінальної високогірної зони оборони (THAAD), а також додаткових батальйонів Patriot у місцях по всьому Близькому Сходу.

Остін додав, що рішення про розгортання було прийнято у відповідь на "нещодавню ескалацію з боку Ірану та його проксі-сил", а також для "допомоги в захисті Ізраїлю".

Остін додав, що в рамках "планування на випадок надзвичайних ситуацій" доручив невизначену кількість додаткових сил США "готуватися до розгортання".