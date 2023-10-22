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Остін: США розгортають додаткові системи ППО по всій території Близького Сходу

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США розгортають додаткові системи ППО по всій території Близького Сходу у відповідь на ескалацію в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

Він сказав, що Пентагон активував розгортання батареї Термінальної високогірної зони оборони (THAAD), а також додаткових батальйонів Patriot у місцях по всьому Близькому Сходу.

Остін додав, що рішення про розгортання було прийнято у відповідь на "нещодавню ескалацію з боку Ірану та його проксі-сил", а також для "допомоги в захисті Ізраїлю".

Остін додав, що в рамках "планування на випадок надзвичайних ситуацій" доручив невизначену кількість додаткових сил США "готуватися до розгортання".

ППО, Остін
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