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50% українців визнають, що їхнє почуття безпеки з початку вторгнення рф погіршилося, - опитування

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8% українців заявляють, що їм дуже суттєво чи у значній мірі потрібна психологічна підтримка, щоб подолати чи протистояти викликам, пов’язаним із повномасштабним вторгненням росії в Україну, а ще 12% кажуть, що така підтримка їм потрібна час від часу.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Натомість 77% опитаних заявили, що такої допомоги не потребують і лише 2% не змогли відповісти.

50% респондентів при цьому визнають, що їхнє почуття безпеки з початку вторгнення рф погіршилося. Лише 6% заявили, що воно покращилося, а для 40% нічого не змінилося. 4% оцінити такий вплив не змогли.

При цьому якщо на заході України про потребу в психологічній підтримці заявили 17% учасників опитування, на сході таких виявилася більшість - 53%. Натомість почуття безпеки покращилося у радикально більшої частини жителів того ж сходу - у 18% (порівняно з часткою в 4-7% в інших макрорегіонах).

Опитування було проведено 4-20 вересня методом особистих інтерв'ю 2005 респондентів на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки за звичайних обставин з довірчою імовірністю 95% і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5 не перевищувала 3,3%. Втім, під час війни, як відомо, до цього додаються певні відхилення.

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