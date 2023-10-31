МВС: Оформити або відновити паспорт України можна без черги

Оформити або відновити паспорт можна без черги. Документи видадуть у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України, незалежно від місця реєстрації.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
"Можна одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт, не витрачаючи час у чергах", - пишуть.
Документи оформляються при зверненні безпосередньо до підрозділів Міграційної служби у поточну чергу. Або записавшись на прийом у зручний час за допомогою онлайн-сервісу "Електронна черга" на сайті ДМС.
Скільки коштує послуга
Оформлення паспорта громадянина України (ID-картка) коштує:
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон:
Відстежувати готовність паспорта можна через онлайн-сервіс ДМС "Перевірка стану оформлення документів".
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