МВС: Оформити або відновити паспорт України можна без черги

Оформити або відновити паспорт можна без черги. Документи видадуть у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України, незалежно від місця реєстрації.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Можна одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт, не витрачаючи час у чергах", - пишуть.

Документи оформляються при зверненні безпосередньо до підрозділів Міграційної служби у поточну чергу. Або записавшись на прийом у зручний час за допомогою онлайн-сервісу "Електронна черга" на сайті ДМС.

Скільки коштує послуга

Оформлення паспорта громадянина України (ID-картка) коштує:

нетерміновий - 450 грн;

терміновий - 820 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон:

нетерміновий - 856 грн;

терміновий - 1496 грн.

Відстежувати готовність паспорта можна через онлайн-сервіс ДМС "Перевірка стану оформлення документів".