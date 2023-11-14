Колишній голова та член Ради Національного банку України Богдан Данилишин назвав вартість обслуговування усіх зовнішніх кредитів України.

Про це він написав в Facebook, передають Українські Новини.

"Середня вартість обслуговування усіх кредитів, наданих Україні зовнішніми офіційними кредиторами, станом на жовтень 2023 р. становить близько 2,1% річних. Одними з найдорожчих кредитів, взятих Україною з початку війни виявилися кредити МВФ. Їх обслуговування у 2023 р. обійдеться у близько 8% річних", - написав Данилишин.

За його даними, кредит від Франції отриманий Україною у листопаді 2022 року має фіксовану дохідність у 1,04% річних, кредит від Японії у червні 2022 – 1,0% річних, кредит від Канади у квітні 2023 – 1,5% річних.

Нагадаємо, зовнішні запозичення в державному бюджеті на наступний рік зменшили на 103,5 млрд (з 42,9 млрд доларів в першому читанні до 41 млрд доларів в другому читанні), щоб погодити з МВФ.

Зовнішні джерела фінансування держбюджету в 31,9 млрд доларів на наступний рік:

- МВФ 5,4 млрд доларів

- США 8,5 млрд доларів

- ЄС 18 млрд доларів

Ще додатково 9,1 млрд доларів Україна буде обговорювати з урядами Канади, Норвегії, Японії та Південної Кореї.