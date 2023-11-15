Дехтяренко: СБУ розслідує справи щодо 257 осіб, які коригували чи наводили ворожий вогонь

Від початку великої війни СБУ розслідувала майже 400 кримінальних проваджень стосовно 257 осіб, які коригували чи наводили ворожий вогонь. Про це у коментарі LIGA.net розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
Загалом, за його словами, до суду скеровано обвинувальні акти щодо 224 осіб. "Вже засуджено 77 коригувальників", – зазначив речник СБУ.
Статистика стосується виключно статті 114-2 Кримінального кодексу – несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ.
Залежно від обставин злочину, коригувальникам/навідникам можуть інкримінувати й більш жорсткі статті (держзрада, пособництво державі-агресору, колабораційна діяльність), уточнили у СБУ.
Географія викритих спецслужбою злочинців широка – фактично вся Україна. Але найактивніше російські інформатори працюють у прифронтових регіонах, уточнюють у СБУ.
Там "полюють" за координатами підрозділів Сил оборони, їх позиціями, блокпостами та ППО. Не менше уваги приділяють і координатам цивільних об’єктів – школам, лікарням, складській, енергетичній та логістичній інфраструктурі.
"У більшості випадків ворог ставить навідникам конкретне завдання: перевірити ту чи іншу локацію, зробити її фото, зафіксувати максимальне скупчення людей на об’єкті", – сказав речник СБУ.
Для співпраці вербують переважно дві категорії людей:
ідеологічних прихильників "русского мира", які працюють за гроші чи за обіцянку посади в окупаційних адміністраціях;
громадян, яких можна залякати шантажем і погрозами.
Для викриття навідників спецслужба використовує багато методів збору та аналізу інформації, зазначили у СБУ.
"Починаючи від моніторингу відкритих даних, інформації від наших власних оперативних джерел і закінчуючи свідченнями, які отримуємо від уже викритих навідників", – сказав Дехтяренко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023