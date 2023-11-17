Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

НКРЕКП може підвищити тариф на розподіл електроенергії

135

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл електроенергії для обленерго та тарифів на послуги постачальників універсальних послуг. Зміни передбачені на 2024 рік.

Про це повідомив очільник Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

У рамках процедури проєкти відповідних постанов розміщують на офіційному вебсайті регулятора задля отримання зауважень і пропозицій.

"Остаточні рішення прийматимуться з урахуванням усіх сторін, зокрема, споживачів, держави та гравців ринку [...] У наш час непросто не тільки енергетикам, непросто й усім іншим: споживачам, юридичним особам. І необхідне виважене консолідоване рішення, яке б дозволило працювати нашій економіці, сплачувати податки до бюджету та фінансувати захисників. Тому дуже непрості будуть дискусії та непрості рішення", – висловився Ущаповський.

Згідно з проєктами рішень Нацкомісії, для операторів систем передачі електроенергії передбачається підвищення тарифів.

Зокрема, компанії "ДТЕК Київські електромережі", яка забезпечує електропостачання столиці, пропонуються такі тарифи на послуги з розподілу для споживачів та операторів установок зберігання енергії:

  • перший клас напруги – 200,35 грн за мегават-годину (без ПДВ);
  • другий клас напруги – 785,53 грн за мегават-годину (без ПДВ).

Наразі ж ці тарифи становлять 181,60 та 733,70 грн відповідно.

Паралельно регулятор планує з 1 січня збільшити тариф на послуги із передачі електроенергії від НЕК "Укренерго" на 22% – до 592,89 грн/МВт·год.

Також передбачається збільшення тарифу на диспетчерське управління на 5% – до 100,37 грн/МВт·год.

Наразі це лише проєкти рішень, які можуть відкорегувати до остаточного ухвалення. І хоч зміна таких тарифів прямо не вплине на побутових споживачів, вищі ціни зачеплять промислових виробників, що може призвести до підвищення цін на товари та послуги для жителів країни.

НКРЕКП, Ущаповський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 17 ноября 2023
Четверг, 16 ноября 2023
Среда, 15 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023