Остін: Робота для схвалення Конгресом додаткового фінансування військової підтримки України триває

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III, який прибув до Києва з неанонсованим візитом, заявив, що робота для схвалення Конгресом додаткового фінансування військової підтримки України триває.

"Я, як і раніше, бачу двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу. І я знаю, що є деякі речі, над якими нам потрібно продовжувати працювати, щоб отримати схвалення додаткового запиту. І ми продовжимо працювати з Конгресом над цим. У наших членів Конгресу є серйозні запитання, на які ми відповімо. Але ще раз хочу зазначити, що Україна має значення", - сказав Остін на брифінгу в Києві в понеділок увечері.

Міністр оборони США наголосив, що те, що відбувається в Україні, має значення не лише для українців, а й для всього світу.

"Йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Йдеться про те, щоб не жити у світі, де диктатор може одного разу прокинутися і вирішити анексувати власність свого мирного сусіда. Це не той світ, у якому ми хочемо жити", - зазначив Остін.