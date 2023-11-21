Використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну продовжено

Кабінет міністрів продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року. Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, це дасть змогу організаціям, які завозять гумдопомогу, продовжувати свою діяльність за звичними процедурами.
Водночас, нагадаємо, що з 1 грудня отримувачі вже зможуть використовувати цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги, тобто подавати декларацію онлайн з використанням відповідної автоматизованої системи. При цьому не є обов'язковим використання конкретно електронного чи конкретно паперового варіанту.
Таким чином, до 1 квітня триватиме перехідний період з можливістю подання декларації двома способами: у цей час фонди, громадські організації та інші отримувачі зможуть адаптувати свої процеси до використання цифрової системи та оцінити її переваги.
У цей період, як вказують у Мінсоцполітики, воно у співпраці з іншими органами влади та громадянським суспільством продовжуватиме опрацьовувати конструктивні коментарі та пропозиції для покращення правового регулювання процедури ввезення і обліку гумдопомоги.
З 1 ж листопада в Україні триває тестування цифрової платформи декларування гумдопомоги. За даними профільного міністерства, до нього вже долучились більше 300 організацій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023