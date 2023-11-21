Використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну продовжено

Кабінет міністрів продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року. Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, це дасть змогу організаціям, які завозять гумдопомогу, продовжувати свою діяльність за звичними процедурами.

Водночас, нагадаємо, що з 1 грудня отримувачі вже зможуть використовувати цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги, тобто подавати декларацію онлайн з використанням відповідної автоматизованої системи. При цьому не є обов'язковим використання конкретно електронного чи конкретно паперового варіанту.

Таким чином, до 1 квітня триватиме перехідний період з можливістю подання декларації двома способами: у цей час фонди, громадські організації та інші отримувачі зможуть адаптувати свої процеси до використання цифрової системи та оцінити її переваги.

У цей період, як вказують у Мінсоцполітики, воно у співпраці з іншими органами влади та громадянським суспільством продовжуватиме опрацьовувати конструктивні коментарі та пропозиції для покращення правового регулювання процедури ввезення і обліку гумдопомоги.

З 1 ж листопада в Україні триває тестування цифрової платформи декларування гумдопомоги. За даними профільного міністерства, до нього вже долучились більше 300 організацій.