Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, яким пропонується закріпити за нею статус однієї з мов міжнародного спілкування в країні.

Президентський законопроєкт №9432 підтримали 279 нардепів.

Законопроєктом пропонується закріпити, що англійська мова належить до мов міжнародного спілкування в Україні, і держава має сприяти її вивченню громадянами.

Обов'язково володіти англійською повинні кандидати на такі посади:

державної служби категорії A, а також служби категорій Б та В, перелік яких встановлюється Кабміном;

глав місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабміном;

поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів;

прокурорів;

податкові та митні органи, перелік яких встановлюється Кабміном; – керівників суб'єктів державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабміном.

Держава також має сприяти вивченню англійської громадянами, у тому числі, забезпечуючи викладання мови у школах та садках.

У законопроєкті також є пункт про те, що у всіх видах транспорту, вокзалах, аеропортах оголошення, повідомлення та написи транспортним повинні дублюватися англійською мовою.