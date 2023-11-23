Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, яким пропонується закріпити за нею статус однієї з мов міжнародного спілкування в країні.
Президентський законопроєкт №9432 підтримали 279 нардепів.
Законопроєктом пропонується закріпити, що англійська мова належить до мов міжнародного спілкування в Україні, і держава має сприяти її вивченню громадянами.
Обов'язково володіти англійською повинні кандидати на такі посади:
Держава також має сприяти вивченню англійської громадянами, у тому числі, забезпечуючи викладання мови у школах та садках.
У законопроєкті також є пункт про те, що у всіх видах транспорту, вокзалах, аеропортах оголошення, повідомлення та написи транспортним повинні дублюватися англійською мовою.
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