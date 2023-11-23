Остін: Німеччина і Франція виступили лідерами коаліції з посилення наземної ППО України

Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
Про це на нинішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
За його словами, на "Рамштайні" нині обговорювали "прогрес, досягнутий від часу нашої останньої зустрічі у розробці нової коаліції з наземної протиповітряної оборони".
"Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію... Ми збираємо ресурси усієї Контактної групи для підтримки цих зусиль", - зазначив Остін.
Очільник Пентагону додав, що союзники вже організували "коаліції, спрямовані на нарощування військово-повітряних сил України та її можливостей у галузі інформаційних технологій".
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