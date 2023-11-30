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пєсков назвав Захід "непередбачуваним"

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Країна-агресор росія начебто готова налагоджувати добрі стосунки з усіма, але Захід "непередбачуваний". Про це у середу, 29 листопада, сказав речник кремля дмитро пєсков на брифінгу.

Журналісти спитали у нього, чи зростатиме залучення рф до діяльності міжнародних організацій, у яких беруть участь західні країни. А приводом для питання став нещодавній виступ президента рф володимира путіна на онлайн-саміті G20, а також запланована участь глави мзс рф сергія лаврова у засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Північній Македонії.

"Давайте не забігатимемо вперед. Настільки іноді непередбачено розвиваються події і настільки непередбачено мутує позиція колективного Заходу з тих чи інших питань, що ми зараз дуже обмежені в можливостях щось прогнозувати", – сказав пєсков.

Речник кремля запевнив, що росія "зберігає свою зацікавленість у налагодженні добрих відносин із усіма, що й робить з тими країнами, які готові відповідати взаємністю".

пєсков
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