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Подоляк: лавров прямо заявив світові, що війна є гарним інструментом зовнішньої політики

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росія продовжує заплямовувати репутацію міжнародних інституцій, руйнувати глобальні норми й зневажати міжнародне право. Єдиний вихід - політична ізоляція країни-терориста.

Про це заявив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк у Twitter (X), який відреагував на виступ голови мзс рф сергія лаврова на засіданні ОБСЄ.

Подоляк наголосив, що лавров у Скоп'є на засіданні ОБСЄ прямо заявив світові, що війна є гарним інструментом зовнішньої політики, що масові вбивці мають право вчиняти воєнні злочини, що війна в Україні має продовжуватися та посилюватися, щоб ті, хто використовує насильство і геноцидну військову практику як єдині аргументи своєї зовнішньої політики, обов'язково повинні бути залучені до дискусії про принципи взаємної безпеки.

За словами радника голови Офісу президента, росія продовжує заплямовувати репутацію міжнародних інституцій, руйнувати глобальні норми й зневажати міжнародне право.

Як вихід, він запропонував:

  • - абсолютну політичну ізоляцію росії;
  • - призупинення її членства в міжнародних організаціях;
  • - остаточну відмову у наданні міжнародного майданчика для російської пропаганди.

 

Подоляк
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