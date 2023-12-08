Киргизстан: Ми готові дотримуватись санкцій проти рф, але ми не завжди можемо їх відстежити

Киргизстан дотримуватиметься антиросійських санкцій щодо постачання товарів, які можуть застосовуватися у військових цілях. Про це на пресконференції у Бішкеку заявив міністр закордонних справ республіки Женбек Кулубаєв.

«Є різні домовленості. Ми співпрацюємо і з росією, і з Україною, і з Європейським Союзом. І зараз наші партнери з Євросоюзу рекомендують, щоб ми не порушували санкції, оскільки деяка товарна номенклатура допомагає російській стороні з військової частини. Ми говоримо, що ми готові дотримуватись санкцій, але ми не завжди можемо їх відстежити», – сказав Кулубаєв.

Кулубаєв додав, що всі центральноазіатські країни виступають за мирне врегулювання війни в Україні і не можуть підтримувати жодної із сторін конфлікту.

«Ми не можемо підтримувати росію чи Україну в конфлікті, тому по можливості дотримуватимемося санкцій, оскільки деякі товари можуть стосуватися військової галузі. Ми виступаємо за мирне врегулювання цього конфлікту. Але торгівля є торгівля, Вона працює. росія – наш основний партнер, і ми активно працюємо з розвитку торгівлі»,– зазначив Кулубаєв.