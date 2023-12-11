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Мінцифри провело дослідження цифрової грамотності українців

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Міністерство цифрової трансформації провело дослідження цифрової грамотності українців. Його мета — відстежити динаміку розвитку вмінь і знань, пов’язаних з використанням інформаційних технологій та електронних пристроїв.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що відомство проводить таке дослідження кожні два роки, починаючи з 2019-го.

Так, рівень цифрових навичок українців має тенденцію до зростання. За результатами цьогорічного дослідження 93% дорослого населення країни від 18 до 70 років володіють цифровими навичками загалом.

У Мінцифрі нагадують, що одна з умов інтеграції України до ЄС — це цифровізація державних процесів. Реалізація цього не можлива без громадян, що володіють цифровими навичками та готові отримувати послуги онлайн.

Саме тому відомство запустило платформу Дія.Освіта — перший в Україні масштабний проект, спрямований на підвищення рівня цифрової грамотності українців.

Згідно з результатами цьогорічного дослідження показник дорослого населення із цифровими навичками нижче базового рівня зріс на 12,6%, порівняно з 2019 роком, і становить 40,4%.

Також відсоток населення, яке не володіє жодними навичками, зменшився вдвічі, порівняно з 2019 роком, і становить 7,2%.

Крім того, 56% опитаних бачать позитивні зміни у власній цифровій грамотності.

Також вперше досліджено, як рівень цифрової грамотності впливає на кар’єрне зростання та заробітну плату. Згідно з отриманими результатами, 85% опитаних визнали, що люди з вищим рівнем цифрових навичок мають більше можливостей кар’єрного зростання. Додатково 82% учасників дослідження наголосили, що такі навички — важливий фактор для отримання престижної та перспективної роботи.

Під час дослідження українці визначили найпоширеніші заходи для безпечного користування інтернетом. Серед них — використання складних паролів, користування антивірусом, двофакторна автентифікація.

Дослідження також показало, що за останні 2 роки кількість тих, хто стикався з проблемами безпеки в мережі, зросла на 14%.

"Одна з пріоритетних цілей Мінцифри — розвиток цифрових навичок українців. За 4 роки частка людей, які володіють цифровими навичками, збільшилася на 13% і становить 60%. Продовжуємо розвивати людський капітал, попри те, що в Україні триває повномасштабна війна. Тому цифрова грамотність й освіта українців надалі залишаються нашими пріоритетами", - зазначив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифри
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