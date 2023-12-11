Віталій Герсак: Допомагаючи нам Захід нічого не витрачає і не втрачає, а навпаки стає тільки сильнішим

Війна для України – це війна за виживання, проти тотального знищення. Але і для західного світу вона є не менш значущою.

Таку думку висловив воїн-доброволець ЗСУ, підполковник Віталій Герсак.

За його словами, нинішня війна б’є по торгівельних маршрутах, створює безпрецедентні екологічні загрози та безпосередньо впливає на глобальну продовольчу безпеку.

«Вона (війна, - ред.) ставить питання про спроможність євро-атлантичної системи цінностей до самозахисту та здатність демократій бути сильними. Зараз вирішуються саме ці питання. Якщо ми не переможемо в цій війні – це вже буде інший світ та інший порядок денний. Питання стануть ще більш незручними, а здатність на них відповідати ще менш солідарною», - вважає військовий.

Герсак впевнений, що це є саме ті причини, через які свідоме українське суспільство так болісно реагує на затримки у наданні Україні міжнародної допомоги, недружню поведінку окремих європейських лідерів та прояви скепсису щодо повноцінної інтеграції України до ЄС і НАТО.

«Допомога Заходу для України – це за самою суттю не та допомога, яку в різні часи виділяли країни Заходу перспективним демократіям Глобального Півдня, демократичним силам Афганістану чи нужденним Палестини. Не хочу нікого образити, але це принципово зовсім різні речі. Допомагаючи нам Захід нічого не витрачає і не втрачає, а навпаки стає тільки сильнішим. Тож хочеться вірити, що анонсована і давно очікувана допомога від США на 61,4 млрд. дол. та 50 млрд євро багаторічної фінансової допомоги від ЄС будуть нарешті схвалені і своєчасно почнуть надходити в Україну», - сказав підполковник.