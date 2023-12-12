Віталій Герсак розповів про потужний політико-дипломатичний хід та справжній перелам у війні

Складається враження, що міжнародні партнери України не лише нас подекуди недооцінюють, але й себе і те що вони насправді роблять для цілого світу, вважає воїн-доброволець ЗСУ, підполковник Віталій Герсак.

На його думку Україна зараз знаходимося на межі своїх економічних, військових та ін. можливостей, але має цілком переможну перспективу.

«Не треба вимагати від нас дива, або доводити що чудес не існує. Краще давайте разом зосередимося на конкретній роботі, яку ми можемо зробити спільно для загальної перемоги!», - сказав військовий.

Він зауважив, що настав час зробити «рішучій хід на європейській шахівниці, розпочавши на початку 2024 року офіційні переговори про вступ України до ЕС, спрямувавши конфісковані російські активи і вже заявлені обсяги фінансової допомоги на відновлення та розвиток української економіки».

Герсак впевнений, що це буде потужним стимулом для завершення розпочатих реформ, оживлення економіки, відродження інвестицій та морально-політичного піднесення в суспільстві.

«І це буде «шах» росії, яка останніми роками не переставала глузувати із «слабкої та нерішучої» Європи та насміхатися над європейським вибором України. Наступним кроком до переламу у цій війні має стати «мат» путіну - запрошення України до НАТО на Вашингтонському саміті в липні 2024 року», - сказав підполковник.

Він зазначив, що в Україні не вважають запрошення до НАТО, як спосіб перекласти російсько-українську війну на плечі Альянсу.

«Не треба воювати замість нас та посилати натівські наземні сили в Мар’їнку чи Авдіївку. Свою війну ми виграємо самі! На НАТО ми розраховуємо насамперед як на силу, яка розмінує, деблокує та забезпечить свободу судноплавства у Чорному морі, захистить цивільну інфраструктуру, візьме під контроль повітряний простір, допоможе у зміцненні Північного кордону, поверне безпечне життя у Суми, Чернігів, Харків, Одесу, Херсон і Миколаїв», - пояснив Герсак.

Також, віз погодився із заявою колишнього спецпредставника США у справах України Курта Волкера у тому, що «5 стаття» не передбачає автоматичного використання наземних сил НАТО в Україні, а також у тому, що вступ України у НАТО не спричинить якоїсь додаткової ескалації у війні з росією.

«Це буде дійсно потужний політико-дипломатичний хід та справжній перелам у війні», - резюмував військовий.