Кулеба: Загроза того, що Угорщина виступатиме проти членства України в ЄС, знята

Загрозу того, що Угорщина може виступати проти членства України в Європейському Союзі, було знято. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
За його словами, немає жодної європейської країни, яка не хотіла б бачити Київ у складі ЄС, проте є держава, яка хотіла б бачити повільніший процес вступу, і йдеться про Угорщину. Будапешт хоче більш детально вивчити наслідки цього процесу.
«За результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто – загроза того, що Угорщина виступає проти членства України в ЄС, знята. Він підтвердив, що питання зовсім не в цьому», – заявив Кулеба.
Окремо український дипломат додав, що ситуація складна і майбутній Європейський саміт буде складним, адже на ньому очікується величезна кількість дискусій, що стосуються не лише членства Києва в Євросоюзі.
Переговори триватимуть до останньої хвилини, а українська сторона готова працювати на всіх рівнях.
Також Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від Угорщини перший непублічний і офіційний сигнал, який свідчить про відкриття «вікна можливостей».
Ще один важливий момент – заява зі Словаччини про те, що уряд ухвалив рішення підтримати відкриття переговорів про членство України.
«Чому це важливо? Тому що були сумніви в українському суспільстві, експертному середовищі щодо щирості намірів Словаччини і були коливання. Навіть учора деякі міністри закордонних справ мені говорили, що вони не впевнені в позиції Словаччини. Але я стояв на захисті Словаччини, бо я не сумнівався», – продовжує очільник МЗС.
Кінцевий підсумок передбачити ніхто не зможе, адже все вирішуватиметься в останню хвилину, каже Дмитро Кулеба.
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