Демченко спрогнозував кількість перетину кордонів України під час новорічно-різдвяних свят

Кількість перетину кордонів України під час новорічно-різдвяних свят може сягати 120 тисяч на добу.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Українського Радіо повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"І літній період, і період новорічно-різдвяних свят — це, звісно, збільшення пасажиро-транспортного потоку. Це ми фіксували і влітку цього року, і взимку ― з 2022-го на 2023-й рік. Станом на зараз ми не відзначаємо динаміки збільшення. В осінні місяці, навпаки, була тенденція зменшення пасажиропотоку порівняно з літнім періодом. Наразі близько 70-80 тисяч осіб перетинають кордон в обох напрямках. У вихідні кількість перетинів кордону громадянами може сягати 85 тисяч осіб за добу в обох напрямках. При цьому ми не фіксуємо переваги ані виїзду з України, ані в'їзду в нашу країну. Але попереду новорічно-різдвяні свята", - розповів речник Держприкордонслужби.

За його словами, вже з наступного тижня спостерігатиметься поступове зростання кількості осіб, які плануватимуть чи захочуть перетнути державний кордон України.

"Попередній період - новорічно-різдвяних свят із 2022 на 2023 рік - показував, що кількість перетинів може зрости до 100-120 тисяч осіб за добу - у різні дні по-різному. Але в пікові дні це може бути 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Ми до цього готуємося", - сказав Демченко.

Зокрема, зазначив речник, при збільшенні осіб, які планують перетнути кордон, зросте і кількість прикордонних нарядів та інспекторів ДПСУ, які забезпечуватимуть оформлення людей на кордоні.

Представник ДПСУ радить людям цікавитися інформацією про стан завантаженості пунктів пропуску та обирати найменш завантажені напрямки, щоб зменшити для себе час очікування на проходження контрольних процедур.

Він також нагадав, що продовжують діяти обмеження відносно чоловіків-українців віком від 18 до 60. Інших змін щодо правил перетину кордону не передбачається.