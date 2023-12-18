35% американців проти того, щоб США підтримували Україну, - опитування

Дві третини американців погоджуються, що США повинні підтримувати Україну у війні з рф – таких 65%, відповідно 35% – проти.
Про це свідчать результати опитування Harvard CAPS-Harris Poll, яке проводилося онлайн на території Сполучених Штатів 13-14 грудня серед 2 034 зареєстрованих виборців.
Водночас, така ж кількість опитаних (65%) підтримують тактику республіканців, які затримують допомогу Україні, вимагаючи додаткового фінансування на посилення південного кордону США.
При цьому за призупинення допомоги навіть більшість респондентів-демократів – 51% проти 49%, а серед республіканців такої думки абсолютна більшість – 83% проти 17%.
Загалом додатковий пакет допомоги Україні обсягом $50 млрд підтримують лише 49% опитаних американців.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023