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У Мінсоцполітики розповіли про грошову допомогу окремим категоріям жінок

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При вагітності і пологах, народженні чи усиновлені дитини передбачена соціальна допомога. Грошову підтримку можуть отримати матері, які виховують дитину самі, багатодітні сім'ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Хто може отримати допомогу

Допомогу при вагітності і пологах можуть отримати:

  • студентки;
  • військовослужбовиці;
  • жінки, звільнені з роботи через ліквідацію організації чи установи;
  • підприємиці;
  • жінки, які не працюють.

Які виплати

Кожна з цих категорій жінок отримує різні виплати:

  • студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки - місячну стипендію;
  • військовослужбовиці - 100% грошового забезпечення;
  • звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства - 100% середньомісячного доходу;
  • безробітні (зареєстровані у центрі зайнятості) - 100 % мінімальної допомоги з безробіття;
  • жінки, які не працюють, і підприємиці - 25% місячного прожиткового мінімуму.

Допомогу при вагітності та пологах призначають органи соціального захисту населення за місцем проживання або - за місцем основної служби (якщо йдеться про жінок-військових, поліціянток, службовиць служб цивільного захисту).

Які документи потрібно подати

Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків, довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

Крім цього знадобляться:

  • заява;
  • інформація про медичний висновок (номер запису у Реєстрі медичних висновків в категорії "Вагітність та пологи").

Також знадобляться одна з цих довідок із:

  • основного місця служби або навчання - якщо жінка служить або навчається;
  • ліквідаційної комісії - якщо вона звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства;
  • центру зайнятості - якщо жінка зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.
Мінсоцполітики
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