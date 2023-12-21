У Мінсоцполітики розповіли про грошову допомогу окремим категоріям жінок

При вагітності і пологах, народженні чи усиновлені дитини передбачена соціальна допомога. Грошову підтримку можуть отримати матері, які виховують дитину самі, багатодітні сім'ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики.
Хто може отримати допомогу
Допомогу при вагітності і пологах можуть отримати:
Які виплати
Кожна з цих категорій жінок отримує різні виплати:
Допомогу при вагітності та пологах призначають органи соціального захисту населення за місцем проживання або - за місцем основної служби (якщо йдеться про жінок-військових, поліціянток, службовиць служб цивільного захисту).
Які документи потрібно подати
Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків, довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.
Крім цього знадобляться:
Також знадобляться одна з цих довідок із:
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