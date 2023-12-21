У Мінсоцполітики розповіли про грошову допомогу окремим категоріям жінок

При вагітності і пологах, народженні чи усиновлені дитини передбачена соціальна допомога. Грошову підтримку можуть отримати матері, які виховують дитину самі, багатодітні сім'ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Хто може отримати допомогу

Допомогу при вагітності і пологах можуть отримати:

студентки;

військовослужбовиці;

жінки, звільнені з роботи через ліквідацію організації чи установи;

підприємиці;

жінки, які не працюють.

Які виплати

Кожна з цих категорій жінок отримує різні виплати:

студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки - місячну стипендію;

військовослужбовиці - 100% грошового забезпечення;

звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства - 100% середньомісячного доходу;

безробітні (зареєстровані у центрі зайнятості) - 100 % мінімальної допомоги з безробіття;

жінки, які не працюють, і підприємиці - 25% місячного прожиткового мінімуму.

Допомогу при вагітності та пологах призначають органи соціального захисту населення за місцем проживання або - за місцем основної служби (якщо йдеться про жінок-військових, поліціянток, службовиць служб цивільного захисту).

Які документи потрібно подати

Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків, довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

Крім цього знадобляться:

заява;

інформація про медичний висновок (номер запису у Реєстрі медичних висновків в категорії "Вагітність та пологи").

Також знадобляться одна з цих довідок із: