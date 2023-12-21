Речник МЗС: Україна не відправляла своїх військовослужбовців на Близькій Схід

Телевізійна мережа Al Araby випустила сюжет про нібито участь українців у лавах Армії оборони Ізраїлю у військових операціях у секторі Газа. Але Україна не відправляла своїх військовослужбовців на Близькій Схід, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter (X).

"Україна не відправляла своїх солдатів у Сектор Газа чи будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії", – написав він.

На думку речника, на кадрах могли бути показані люди слов'янської зовнішності або громадяни Ізраїлю українського походження.

"Проте вони не мають жодного відношення до української держави", – запевнив Ніколенко і висловив сподіваня на якнайшвидший мир на Близькому Сході.

Раніше у середу телевізійна мережа Al Araby оприлюднила сюжет з людьми у військовій формі, які розмовляють між собою російською мовою. Дії начебто відбувалися у секторі Газа. Ролик був підписаний так: "Українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни у Газі".