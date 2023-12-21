Європа виділить €20 мільйонів на підтримку українських стартапів

У межах програми Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради виділять €20 мільйонів на підтримку українських стартапів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. Більшу увагу приділять Deep Tech-розробкам.
Програма надає п'ять видів підтримки з можливістю залучити до €60 тисяч одному стартапу:
Учасники програми пройдуть навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу.
У Мінцифри підкреслили, що щонайменше 20% стартапів-учасників програми мають заснувати або керувати жінки.
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