Європа виділить €20 мільйонів на підтримку українських стартапів

У межах програми Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради виділять €20 мільйонів на підтримку українських стартапів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. Більшу увагу приділять Deep Tech-розробкам.

Програма надає п'ять видів підтримки з можливістю залучити до €60 тисяч одному стартапу:

Innovation Services (до €10k);

Entrepreneurship (до €25k);

Deep Tech Incubation (до €25k);

Rebuilding Ukraine (до €25k);

Deep Tech Scale-Up (до €50k).

Учасники програми пройдуть навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу.

У Мінцифри підкреслили, що щонайменше 20% стартапів-учасників програми мають заснувати або керувати жінки.