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Александр Свищев: «2025 год будет годом новых побед для украинского водного поло»

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Александр Свищев: «2025 год будет годом новых побед для украинского водного поло»

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев обратился к вотерполистам и всем украинцам с поздравлениями по случаю Нового года и Рождества Христова. Он отметил, что 2024 год был тяжелым как для государства, так и для водного поло, но федерация сделала все возможное для развития этого вида спорта.

«Мы выступили на многих международных соревнованиях. Возможно, результаты еще не такие, как бы хотелось, но я уверен, что в 2025 году нас ждут новые победы», - отметил Свищев.

Также он поблагодарил защитников Украины и призвал продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины, подчеркнув важность веры в общую победу. 

Поздравления от спортсменов

Игроки национальной сборной Украины также высказали свои пожелания.

Чингиз Агаджанов поблагодарил за поддержку водного поло в сложное время и пожелал профессиональных достижений и вдохновения в 2025 году.

Александр Дядюра, капитан сборной, отметил приоритет детского водного поло: «Желаю всем спортсменам ставить цели и упорно работать для их достижения. Вместе мы приближаем нашу общую победу».

Игрок сборной Анастасия Зленко пожелала мира и дальнейшего развития водного поло в Украине, особенно в Донецкой области и в Краматорске: «Пусть в 2025 году гимн Украины все чаще звучит на международной арене после победных матчей!».

Роман Грищук отметил стойкость украинцев в самые тяжелые времена и выразил желание восстановить водное поло во всех регионах Украины, в частности в Мариуполе, Одессе и Краматорске.

Стратегическое развитие водного поло

Александр Свищев отметил важность создания дорожной карты развития водного поло в Украине в новом 2025 году. На внеочередной конференции во Львове определили приоритеты развития детско-юношеского спорта и привлечения новых талантов.

«Мы должны работать над системным развитием водного поло, чтобы каждый специалист присоединился к этому делу», - отметил президент ФВПУ.

В 2024 году Александр Юрьевич Свищев получил ряд наград, в частности «30 лет Независимости Украины» за развитие спортивного потенциала и награду Министерства обороны за волонтерскую поддержку ВСУ.

«Пусть 2025 год принесет больше света, радости и тепла, а вера в нашу силу и победу сопровождает каждого из нас. Слава Украине!», - подытожил президент Федерации водного поло Украины.

Александр Свищев, Александр Юрьевич Свищев, Oleksandr Svishchov, водное поло
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