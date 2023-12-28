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Шмигаль: Кабмін затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року

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Кабінет міністрів затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні виконуємо один із структурних маяків програми співпраці з МВФ – затверджуємо Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Її мета – посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання", – зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що у сфері податкового адміністрування це рішення сприятиме доброчесності податківців, підвищенню довіри громадян до Державної податкової служби, зростанню ефективності управління ризиками, автоматизації процесів.

Водночас, за словами Прем’єр-міністра, у митній сфері це рішення сприятиме послідовній боротьбі з корупцією, чіткій взаємодіє з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, новим цифровим рішенням для митної служби.

"Маємо проробити величезний обсяг роботи, гармонізувати наше законодавство з європейським та підвищити якість наших інституцій", – резюмував керівник українського уряду.

Кабмін, Шмигаль
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