Опитування показало, кому з ТОП-посадовців українці довіряють найбільше та найменше

Українці зараз найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня

Зеленському довіряє 71% українців, Кіму 65%, Кулебі 56%. Волонтеру Сергію Притулі довіряє 55% опитаних, раднику голови Офіса президента Михайлові Подоляку 52%.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до секретаря РНБО Олексія Данілова (відповідно 44% і 30%), глави СБУ Василя Малюка (41% і 21%), міністра оборони Рустема Умєрова (35% і 22%), міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка (31% і 21%).

Більшість опитаних не довіряють депутатці Юлії Тимошенко (85%), колишньому раднику ОП Олексію Арестовичу (82%), нардепам Юрію Бойку (81%), Петру Порошенку (74%), Мар'яні Безуглій (58,5%), Давиду Арахамії (57%), керівнику ОП Андрію Єрмаку (54%).

Недовіру частіше, ніж довіру висловлювали українці до міського голови Києва Віталія Кличка (не довіряють йому 45%, довіряють 40%), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (42% і 38%), спікера ВР Руслана Стефанчука (41% і 28%), заступника керівника ОП Олега Татарова (34% і 10%), нардепів Данила Гетьманцева (33% і 20%), Ольги Стефанішиної (23% і 17%), заступника керівника ОП Ростислава Шурми (21% і 10%).

Опитування проводили з 8 по 15 грудня 2023 року. Методом face-to-face опитали 2 019 респондентів у віці від 18 років, що мешкають на території, яка контролюється урядом України. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях опитування відбувалося лише на тих територіях, що контролюються урядом та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.