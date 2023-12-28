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Більшість українців оцінюють економічну ситуацію в країні як погану, - опитування

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Більшість українців – 66% – оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану". У лютому-березні 2023 року скептично оцінювали економічну ситуацію 55% українців, у травні 2021 року – 60%. Про це свідчать результати опитування "Підсумки 2023 року: громадська думка українців", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Задоволені економічним становищем країни лише 4% українців.

Також погіршилися оцінки рівня добробуту сім'ї: 37% називають його "поганим або дуже поганим", 51% – "не поганим", але і "не добрим", і лише 10,5% – "добрим". Цієї весни оцінка становила 35%/50%/12%, у травні 2021 року – 36%/48%/14% відповідно.

Знизилася частка українців, яким вистачає грошей лише на найнеобхідніше. Весною кінці з кінцями зводили 14% українців, у грудні – 10%.

Частка тих, хто очікує на покращення добробуту найближчим часом, становить 8%, на погіршення – 25%, що не зміниться – 53%.

Більше оптимізму в українців із приводу добробуту їхніх сімей у найближчі 2-3 роки: 34% вважають, що воно покращиться, 18% – що погіршиться, 19% – що не зміниться.

Опитування методом face-to-face проводилось із 8 до 15 грудня 2023 року. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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