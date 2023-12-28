Відео щодо мобілізаційних блокпостів по Україні з відомою українською ведучою є дипфейком

Відео з авторкою та ведучою програми Факти тижня Оксаною Соколовою, яка нібито розповідає про мобілізаційні блокпости по всій Україні, що почало поширюватися у соціальних мережах, є дипфейком.
Ворог не припиняє спроб спричинити паніку та занепокоєння серед населення України, поширюючи фейкові новини, сюжети та відео під брендингом українських телеканалів, використовуючи відомі обличчя ведучих.
Щоб ввести в оману глядачів, автори використали відео з Оксаною Соколовою в студії Фактів тижня на ICTV, а за допомогою технічних засобів змінили міміку та наклали поверх звукову доріжку.
Технічно дипфейк зроблений неякісно – розсинхронізація відео та звуку, помилки у вимові, погана якість відео. Але головне – жодного слова правди в наведеній інформації. Уважні глядачі з першого погляду зрозуміють, що відео – фейкове.
Українців закликають критично мислити та памʼятати, що ворог активно використовує інформацію, щоб розхитати суспільство. Варто дотримуватися інформаційної гігієни, не поширювати фейки, щоб не допомагати ворогу поширювати дезінформацію.
російські Telegram-канали поширюють фейкові новини про те, що нібито у додатку Дія почали приходити електронні повістки.
Насправді інформація, яку поширюють пропагандисти, є фейковою, як і підроблені скриншоти. Про те, що у додатку Дія не буде електронних повісток, нещодавно повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Поширюючи подібні фейки, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед українців. Громадян закликають довіряти лише джерелам верифікованої інформації.
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