Зеленський: У 2023 році США надали допомоги на 24 мільярди доларів

У 2023 році Сполучені Штати надали Збройним силам України 34 пакети військової допомоги.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму X-акаунті.
Він зазначив, що загальна вартість озброєнь та іншої допомоги, яка була виділена, становить 24 мільярди доларів США.
«Лідерство США у коаліції з більш ніж 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, а й у всьому світі», – наголосив Зеленський.
Президент нагадав, що у році, що минає, США поставили ЗСУ системи Patriot, танки Abrams, бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування та інше критично важливе обладнання.
Крім того, американський уряд ухвалив рішення про надання Україні винищувачів F-16.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023