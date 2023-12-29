Зеленський: У 2023 році США надали допомоги на 24 мільярди доларів

У 2023 році Сполучені Штати надали Збройним силам України 34 пакети військової допомоги.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму X-акаунті.

Він зазначив, що загальна вартість озброєнь та іншої допомоги, яка була виділена, становить 24 мільярди доларів США.

«Лідерство США у коаліції з більш ніж 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, а й у всьому світі», – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що у році, що минає, США поставили ЗСУ системи Patriot, танки Abrams, бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування та інше критично важливе обладнання.

Крім того, американський уряд ухвалив рішення про надання Україні винищувачів F-16.