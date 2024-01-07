Таран: Західні партнери відзначають високий рівень мотивації українських військовослужбовців

В абсолютній більшості країн, які є партнерами нашої держави, відзначають високий рівень мотивації українських військовослужбовців.
Про це начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генштабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран заявив в інтерв’ю АрміяInform, передає Укрінформ.
"Іноземні партнери зосереджені на виконанні наших вимог щодо організації заходів підготовки на своїй території. Водночас представники абсолютної більшості країн відмічають високий рівень мотивації наших військовослужбовців", - зазначив він.
Таран поінформував, що у ЗСУ систематично переглядають навчальні плани і програми з урахуванням аналізу бойового досвіду підрозділів та зворотного зв’язку з представниками країн-партнерів, де здійснюється підготовка.
"Доводимо наші вимоги до організації заходів через SAG-U та EUMAM. Минулого разу це було здійснено під час Спільної тренувальної конференції, проведеної у грудні на одній з військових баз у Німеччині", - розповів генерал-майор.
За його словами, вимоги викладені в змісті комплекту тренувальних директив — спеціально розроблених документів з підготовки. В них сконцентрована вся необхідна інформація для організації роботи за кордоном: вимоги до підготовки, її пріоритети, терміни та очікувані результати.
"Головна мета, яка досягається за рахунок використання зазначених тренувальних директив — стандартизація заходів за всіма видами бойової підготовки на всіх іноземних майданчиках, де вона відбувається… Тому краще сказати, що ми оцінюємо їх, а не вони нас", - підсумував Таран.
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