Конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки». Про це заявив прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков.

Як стало відомо, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

прессекретар путіна вважає заяву США про конфіскацію«провокаційною», яка нібито анонсує можливість незаконних дій щодо майна рф. Він також заявив, що Вашингтон не повідомляв москву про можливу конфіскацію активів, додавши, що зараз каналів зв'язку з американською стороною «практично немає».

пєсков вважає, що США намагаються «чинити тиск на європейців», оскільки основні більшість грошей рф перебувають саме в Європі.

За словами речника путіна, якщо європейці «підуть на поводу в американської сторони, вони неминуче зіткнуться з великими втратами, штрафами та іншими юридичними наслідками».

«Тут досить парадоксальна ситуація, тому що основне тіло наших активів – воно саме в Європі, а не в Америці. І, як завжди, американці хочуть спонукати головним чином європейців на незаконні дії», – заявив прессекретар путіна.

Натомість заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ андрій клімов заявив, що конфіскація США активів рф «загрожує крахом американської фінансової імперії».

«Інша справа, чому американці гальмують. Не тому, що їм нас шкода, а тому, що вони розуміють, що після цього може спрацювати принцип доміно. І всі ті, хто якось покладався на американський долар, почнуть стрімко тікати від нього», – сказав клімов.

Посадовець каже, що рішенням про конфіскацію російських грошей США нібито «завдадуть удару тільки собі», оскільки, за його словами, росії «є чим відповісти з фінансової точки зору».

Зокрема, перший заступник голови комітету держдуми з міжнародних справ олексій чепа почав у відповідь погрожувати заморозити активи США.

«У нас є чим на це відповісти, є певна кількість активів, що належать західним компаніям, які ми теж можемо заморозити», – сказав чепа.