путін погрожує Укпаїні "непоправним ударом"

Державність України може зазнати "непоправного удару", якщо війна буде тривати. Таку заяву зробив президент країни-агресора росії володимир путін на зустрічі з регіональним чиновниками.

За його версією, зараз ініціатива на фронті "повністю знаходиться в руках російських збройних сил".

путін вважає, що ситуація розвивається у такому руслі, що "українській державності може бути завдано непоправного, дуже серйозного удару". І відповідальність за можливість таких наслідків він поклав на українську владу, бо вона відмовилась від переговорів з росією.

"Але нагадаю, в Стамбулі про все домовились… Ми ж домовились про все. Більше того, керівник переговорної групи зі сторони України поставив навіть під цим свій підпис. Підпис стоїть, в нас документ он лежить. Нам тільки говорили: треба знак якийсь подати, що росія дійсно має намір піти на рішення цих питань мирним шляхом, треба війська відвести від Києва, відвели. Через день вони викинули на смітник всі домовленості", – поскаржився путін.

Він знову почав звинувачувати колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у тому, що він начебто відмовив українців від домовленостей з росією.

"Ну, придурки, ні?! І прямо говорить: якби ми пішли на це, вже все давно би закінчилось півтора року назад", – заявив господар кремля.

путін вважає, що Формула миру, яку просуває Україна – це неприйнятні вимоги для мирного діалогу.

"Що стосується цього переговорного процесу – спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора роки. Але це неможливо, всі розуміють, що це неможливо", – резюмував він.