"Флеш": Що стосується виготовлення дронів в домашніх умовах – тут є низка складнощів

Ідея Мінцифри залучити українців масово збирати дрони вдома для фронту є сумнівною. На це вказує низка причин.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив український військовослужбовець, експерт зі зв'язку та радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зазначив, що підвищення технічної підготовки українців - це правильний посил, як і сама ідея залучати громадян до оборони країни роботою в тилу. Але в тому, що стосується виготовлення дронів в домашніх умовах, експерт бачить низку складнощів.

"Військовим на фронт потрібно поставляти дрони досить високої якості, тому що дуже багато йде браку, ми зараз з цим зіткнулися. І якщо БПЛА буде робити по одній-три штуки незрозуміло хто, то потім, можливо, військові витратять куди більше коштів, щоб їх переробити, перевірити і переконатися в їхній якості", - говорить Бескрестнов.

Друга проблема, за його словами, полягає в економічній доцільності.

"Виробники, виготовляючи дрони, закуповують деталі оптом. Якщо ж приватна особа буде купувати в Інтернеті один, два або три екзепляри, то ніколи в житті не отримає на виході ціну, яка буде хоча б приблизно конкурентною", - пояснює "Флеш".

Він підкреслив, що економічно буде розумніше розширювати масштаби промислового виробництва дронів, ніж купувати більш дорогі "домашні" дрони.

Однак ідею все ж можна реалізувати, вважає військовий, якщо держава сама буде закуповувати комплектуючі великими партіями, а потім домашнім умільцям видаватимуть їх в потрібних обсягах.

Однак це не вирішує проблему закупівлі деяких інструментів, які знадобляться для виготовлення дронів вдома, адже не кожній людині буде по кишені така покупка, вважає військовий.