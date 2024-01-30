Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Складно сказати, якою буде ситуація, якщо в США зміниться президент

143

Президент Володимир Зеленський зазначив, що складно сказати, якою буде ситуація, якщо в Сполучених Штатах зміниться президент. Говорячи про кандидата в президенти США Дональда Трампа лідер України заявив, що був би щасливим, якщо його план призведе до закінчення війни і ще й за 24 години, як Трамп раніше заявляв.

Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

На запитання, якою буде ситуація, якщо Дональд Трамп виграє на виборах у США, Президент відповів "нормально".

"Ну, нормально. Я дивлюсь на те, що Україна у війні. Україні сполучені Штати Америки – потужний партнер, №1, як ви сказали, і як говорю я. І в нас двопартійна підтримка. Є деякі голоси із республіканської партії, які там не підтримують Україну … Навряд чи політика Сполучених Штатів залежить тільки від однієї людини. Я в це не дуже вірю, або мені не хочеться в це вірити. Я не знаю, подивимося – побачимо", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що на сьогодні адміністрація Президента США Джо Байдена підтримує Україну й Зеленський задоволений відносинами між країнами.

"Краще в України зі Сполученими Штатами відносин не було. І це факт. Як буде, якщо буде інший президент – складно сказати. Подивимось хто цей президент, коли він прийде. Або вона. Життя підкидує багато різних сюрпризів", – зазначив він.

Згадуючи заяву Трампа, що йому потрібно тільки 24 години на посаді президента, щоб закінчити війну росії з Україною, журналістка запитала, чи довіряє Зеленський Дональду Трампу.

"Ну, я поспілкуюся з ним. І ви знаєте мене, що я людина абсолютно відверта, і я точно зможу це сказати після зустрічі. І я скажу вам чесно – якщо його формат або його формула призведе до миру і йому достатньо 24 години, я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. І тому я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає", – підкреслив Президент України.

Зеленський, Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 30 января 2024
Понедельник, 29 января 2024
Воскресенье, 28 января 2024
Суббота, 27 января 2024
Пятница, 26 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023