Сійярто: Угорщина підтримувала та буде підтримувати суверенітет України

Угорщина підтримувала та буде підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
"Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир. Ми повинні і в міжнародній політиці інтенсивніше говорити про необхідність миру", - сказав він.
Сійярто вважає, що Угорщина та інші країни повинні примножити зусилля, щоб в Україні люди могли спокійно жити в мирі.
"Угорщина готова докладати зусиль. Адже знаємо, що спасти життя людей можна лише під час миру", - підкреслив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023