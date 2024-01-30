Сійярто: Угорщина підтримувала та буде підтримувати суверенітет України

Угорщина підтримувала та буде підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир. Ми повинні і в міжнародній політиці інтенсивніше говорити про необхідність миру", - сказав він.

Сійярто вважає, що Угорщина та інші країни повинні примножити зусилля, щоб в Україні люди могли спокійно жити в мирі.

"Угорщина готова докладати зусиль. Адже знаємо, що спасти життя людей можна лише під час миру", - підкреслив він.