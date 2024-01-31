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В Україні може збільшитися вартість сільськогосподарської землі, - дослідження

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Згідно з аналітичним оглядом земельного ринку в Україні, ціни на сільськогосподарську землю в Україні можуть збільшитися на 40% через відкриття ринку для юридичних осіб.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому Центром досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр).

Огляд прогнозує, що внаслідок цього кроку загальна капіталізація ринку землі досягне майже 50 мільярдів доларів США. У KSE відзначили, що вартість сільгоспземель вже зросла на 10% за два роки після їх відкриття на тлі повномасштабної війни Росії проти України, що еквівалентно зростанню вартості потенційної застави на 5,5 млрд доларів.

"Наразі складно оцінити потенціал зростання цін на землю, але вже зараз є розрахунки, які свідчать, що вартість землі може збільшитись щонайменше на 40% упродовж наступних двох років", - йдеться в повідомленні.

KSE пише, що при таких умовах потенційний обсяг кредитного фінансування може досягти 17,5 мільярда доларів. Це дозволило б заповнити існуючий дефіцит у фінансуванні аграрного сектору України, який на даний момент становить близько 21 мільярда доларів. Таке фінансування було б ключовим для покриття поточних короткострокових фінансових потреб, а також інвестицій у відновлення та розвиток сектору.

Зазначається, що у минулому році середня ціна на сільгоспземлю становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище, ніж у 2022 році. У четвертому кварталі 2023 року середньозважена ціна трохи знизилася до 37,7 тис. грн/га порівняно з попереднім кварталом. Тим не менш, землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва навпаки подорожчали з 39,1 тис. грн/га у третьому кварталі до 39,4 тис. грн/га у четвертому.

За даними KSE, протягом 2023 року купівля-продаж земельних ділянок в Україні зросла на 58%, вартість гектара підвищилася на більш ніж 8%, а обсяг онлайн-аукціонів з оренди комунальних земель збільшився вчетверо. Капіталізація ринку землі збільшилася на 89,9 млрд грн.

Продаж прав оренди комунальних земель через Prozorro.Продажі збільшився більш ніж у чотири рази у 2023 році, досягнувши 1677 успішних торгів на земельні ділянки загальною площею 14,5 тис. га, а з моменту запуску електронних земельних аукціонів через Prozorro.Продажі було успішно орендовано 5504 ділянки комунальної власності площею 48,7 тис. га, що приносить громадам річний дохід у розмірі 428,5 млн грн.

Дослідник KSE Агроцентру Роман Нейтер розповів, що у 2023 році ринок землі частково відновився після спаду, але щоденні обсяги угод залишаються на рівні 37% менше, ніж до лютого 2022 року. В середньому щодня укладалися угоди на купівлю-продаж 529 га. Через війну не відбулося близько 120 тис. угод на загальну площу 355,5 тис. га, що призвело до втрат на ринку в розмірі 325 млн доларів США, або 12,4 млрд грн.

земля
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