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Зеленський на передовій нагородив військових, що відзначилися у нещодавніх боях

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Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Запорізької області нагородив у Роботиному п'ятьох захисників, що відзначилися у нещодавніх боях.

Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

"Особисто подякував воїнам, нагородив безпосередньо на передовій пʼятьох із кращих – тих, хто відзначився в боях цими тижнями: старших солдатів Ігоря Гончарука, Івана Тарана, Ярослава Поліщука, сержанта Михайла Блашківа, старшого лейтенанта Андрія Ольшанського", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Ольшанський отримав "Хрест бойових заслуг". "Усі – саме такі хлопці, чия хоробрість, витривалість зберігає наші позиції та нашу державу. Я дякую вам, воїни, дуже дякую, та всім вашим побратимам", - додав Зеленський.

Зеленський
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