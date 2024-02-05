Зеленський на передовій нагородив військових, що відзначилися у нещодавніх боях

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Запорізької області нагородив у Роботиному п'ятьох захисників, що відзначилися у нещодавніх боях.
Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.
"Особисто подякував воїнам, нагородив безпосередньо на передовій пʼятьох із кращих – тих, хто відзначився в боях цими тижнями: старших солдатів Ігоря Гончарука, Івана Тарана, Ярослава Поліщука, сержанта Михайла Блашківа, старшого лейтенанта Андрія Ольшанського", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Ольшанський отримав "Хрест бойових заслуг". "Усі – саме такі хлопці, чия хоробрість, витривалість зберігає наші позиції та нашу державу. Я дякую вам, воїни, дуже дякую, та всім вашим побратимам", - додав Зеленський.
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