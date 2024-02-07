Железняк: Розглянути законопроект про посилення мобілізації депутати планують вже на цьому тижні

Верховна Рада скоротила строки подачі альтернативних по законопроєкту про посилення мобілізації №10449 до 7 днів. Вже на цьому тижні депутати планують розглянути документ у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 237 нардепів.

Як зауважив Железняк, хоч це і технічний момент, але по строкам важливий.

Це відкриває можливість вже на цьому тижні:

розглянути законопроект на Комітеті

винести на перше читання.

Також депутати доручили Комітету з нацбезпеки та оборони розглянути цей законопроект.