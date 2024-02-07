ПФУ: Пенсія за вислугу років може бути призначена лише окремим співробітникам

В Україні пенсія за вислугу років може бути призначена лише окремим співробітникам, які довго працювали та мають великий страховий стаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Як пояснили у ПФУ, такі пенсійні виплати можуть отримати лише ті громадяни, які працюють на роботах, що можуть призвести до втрати профпридатності. Зокрема це можуть бути працівники зі сфери авіації, залізниці та військові. Право на пенсію за вислугу років мають прокурори.
Варто зауважити, що на деяких підприємствах пенсію по вислузі років можна отримати ще до настання пенсійного віку.
Хто має право при досягненні певного віку
Пенсію по вислузі років можуть отримати чоловіки 50 або 55 років та жінки 45-50 років. Однак вони повинні мати достатню кількість загального страхового стажу та стажу на конкретній посаді.
На таку пенсію можуть розраховувати представники таких професій:
Хто отримує пенсію за вислугу років незалежно від віку
Вік призначення пенсії за вислугу років встановлено для низки професій, однак певний стаж все одно необхідний.
Мова про такі спеціальності:
Пенсія за вислугу років військовим
Військовослужбовцям пенсія за вислугу років призначається під час звільнення з військової служби.
Однак є виключення:
Розміри пенсій визначаються від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров'я від 55%) до 70% відповідних сум грошового забезпечення залежно від тривалості вислуги. Мінімальний розмір пенсій за вислугу років не може бути нижчим за 3854 грн.
Пенсії за вислугу років працівникам прокуратури
Незалежно від віку право на пенсію за вислугу років мають працівники прокуратури, у яких на день звернення за призначенням такої виплати є мінімум 25 років вислуги. Зокрема стаж роботи на посадах прокурорів не менше 15 років. Розміри пенсій визначаються як 60% від суми їх місячної (діючої) заробітної плати.